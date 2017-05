News

Dopo la presentazione del film a Cannes, ecco alcune nuove immagini tratte da How to Talk to Girls at Parties, basato su un racconto breve di Neil Gaiman. Nel cast una strepitosa Nicole Kidman in un ruolo minore: l'attrice australiana aveva già lavorato insieme al regista del film, John Cameron Mitchell, in Rabbit Hole (che le era valso la terza nomination all'Oscar). La storia è ambientata nella Londra del 1977, in pieno periodo punk. Elle Fanning interpreta un'aliena.