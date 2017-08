News

Secondo quanto riportato da Deadline, Milla Jovovich (che quest'anno ha indossato per l'ultima volta i panni di Alice nella saga di Resident Evil) interpreterà la Regina di Sangue nel reboot in Hellboy: Rise of the Blood Queen, reboot della saga. Ad interpretare Hellboy ci sarà David Harbour (Stranger Things), che riprende il ruolo reso famoso da Ron Perlman nei film diretti da Guillermo del Toro, mentre Ian McShane interpreterà il Professor Broom. Dietro la macchina da presa troviamo Neil Marshall, che dirigerà la pellicola a partire da una sceneggiatura di Aron Coleite, Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola (creatore del personaggio di Hellboy).