News

Sono passati 20 anni dall’uscita del primo romanzo di J.K. Rowling dedicato alle avventure di Harry Potter e nell’anno in cui tutto il mondo celebra la famosa saga, Warner Bros. Entertainment Italia presenta alla 47° edizione del Giffoni Film Festival un’immersione totale nel magico universo potteriano con eventi, proiezioni e appuntamenti speciali. Ad aprire la manifestazione sarà la rassegna “WIZARD NIGHTS” che riporta sul grande schermo la saga di “Harry Potter”. Dal 13 al 21 luglio alle 21:30 nella Sala Lumière si potranno rivivere tutte le avventure del maghetto più amato al mondo. Un appuntamento fisso per l’intera durata del Festival che si concluderà con la proiezione di “Animali Fantastici e Dove Trovarli”, che porta i fan in una nuova era del magico universo nato dalla fantasia di J.K. Rowling.

Un’occasione per celebrare l’uscita di tutti gli otto film dell’acclamata saga di Harry Potter in 4k Ultra HD™ nel 2017. Sul grande schermo di Giffoni sarà possibile infatti rivedere gli ultimi 4 film della franchise - Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Harry Potter e I Doni della Morte – Parte 1 e Harry Potter e I Doni della Morte – Parte 2 – e Animali Fantastici e Dove Trovarli in 4K Ultra HD™ per un’esperienza di visione sempre più magica.

Ma la chicca di quest’anno della manifestazione arriva grazie alla divisione Digitale di Warner Bros che presenta in collaborazione con “Giffoni Experience” due ospiti d’eccezione: VIOLETTA ROCKS e CLAUDIO DI BIAGIO che porteranno nella loro magica valigia una nuova esperienza di visione del cinema oltre i confini del reale: il mondo Digitale. L’appuntamento con i due YouTuber che fanno impazzire ragazzi di ogni età è per il 16 luglio alle ore 18:15 sul Blu Carpet del Festival. A seguire incontreranno i ragazzi delle giurie Generator per l’incontro “Custodiamo la Magia del Cinema”, nella sala Truffaut.

La magia continua presso lo stand Warner dedicato al mondo di Harry Potter e di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Uno spazio realizzato in collaborazione con Salani Editore con un corner dedicato alla photo opportunity e schermi su cui rivedere le migliori scene della saga cinematografica. Presso lo stand, posizionato al Giffoni Village, sarà possibile acquistare tutti i film e i gadget della saga di Harry Potter e di Animali Fantastici e Dove Trovarli, nonché i libri di J.K. Rowling editi in Italia da Salani, e i divertenti videogames legati al magico mondo della Rowling.

L’entrata alle proiezioni è gratuita per tutto il pubblico di Giffoni fino ad esaurimento posti.

“WIZARD NIGHTS”

Ore 21:30 - Sala Lumiere

13 luglio: Harry Potter e La Pietra Filosofale di Chris Columbus (2001, 152’)

14 luglio: Harry Potter e la Camera dei Segreti di Chris Columbus (2002, 161’)

15 luglio: Harry Potter e Il Prigioniero di Azkaban di Alfonso Cuarón (2004, 142’)

16 luglio: Harry Potter e il Calice di Fuoco di Mike Newell (2005, 157’)

17 luglio: Harry Potter e l’Ordine della Fenice di David Yates (2007, 138’) – 4K Ultra HD™

18 luglio: Harry Potter e il Principe Mezzosangue di David Yates (2009, 153’) - 4K Ultra HD™

19 luglio: Harry Potter e I Doni della Morte – Parte 1 di David Yates (2010, 146’) - 4K Ultra HD™

20 luglio: Harry Potter e I Doni della Morte – Parte 2 di David Yates (2011, 130’) - 4K Ultra HD™

21 luglio: Animali Fantastici e Dove trovarli di David Yates (2016, 133’) - 4K Ultra HD™