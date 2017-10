News

Si chiamano Tag e Bink i nuovi personaggi che entraranno a far parte del già vastissimo universo cinematografico di Star Wars. Lo ha svelato il regista premio Oscar Ron Howard, al timone dell'atteso Han Solo: A Star Wars Story, il film incentrato sulle disavventure di un giovane Han Solo (che sarà interpretato dall'astro nascente Alden Ehrenreich). Il regista americano ha infatti condiviso una foto tramite i social, in cui mostra gli attori che indosseranno i panni dei personaggi in questione. Si tratta in realtà dello sceneggiatore Jon Kasdan e del primo assistente alla regia Toby Hefferman. "Sono un grandissimo fan e dovevo inserirli nel film. E poi ho dovuto interpretare uno dei due (insieme a Toby) per rendere loro giustizia" ha detto Kasdan con un tweet. Tag e Bink sono stati creati da Kevin Rubio e pubblicati per la prima volta nei fumetti di Star Wars. Del cast fanno parte anche Woody Harrelson, Donal Glover, Emilia Clarke, Thankdie Newton e Phoebe Waller-Bridge. Han Solo: A Star Wars Story arriverà in sala il 25 maggio 2018.