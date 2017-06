Attualità, News, Personaggi

La pellicola spin-off su Han Solo - A Star Wars Story ha perso i suoi due registi. E' stato Variety a rilasciare la notizia che la LucasFilm aveva definitivamente lincenziato Phil Lord e Christopher Miller.

Le motivazioni sono state rese note da Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm: “Phil Lord e Christopher Miller sono due registi talentuosi che hanno assemblato un cast incredibile ed un ottima crew ma è divenuto chiaro che avevamo idee e visioni differenti per il film”. Aggiungendo che verrà annunciato a breve il nome del nuovo regista, chiudendo poi ogni altra discussione sulla cosa.

Lord e Miller si sono inoltre trovati in disaccordo con lo sceneggiatore Lawrence Kasdan che non ha approvato molte delle loro scelte.

Dal canto loro i due registi hanno poi commentato “Sfortunatamente, la nostra visione e il nostro metodo di lavoro non era allineato con quello pensato dai nostri partner. Normalmente non siamo fan della frase “divergenze creative” ma per una volta questo cliché è reale. Siamo orgogliosi di aver potuto lavorare con un cast ed una squadra così incredibile”.

Han Solo: A Star Wars Story vedrà nel cast Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton e Michael K. Williams, la sua uscita è prevista nelle sale il 22 maggio 2018.

Le riprese sono state interrotte e ripartiranno non appena la Lucasfilm avrà scelto il nuovo regista.

Secondo Deadline ci sono già alcuni nomi in lizza per il ruolo ad iniziare dal conosciutissimo Ron Howard , Hollywood Reporter invece spinge il nome dello stesso sceneggiatore Lawrence Kasdan , scrittore di tanti capitoli di Star Wars ad iniziare da L’Impero colpisce ancora, Il Ritorno dello Jedi, Il Risveglio della Forza ; ed infine ci sarebbe anche Joe Johnston (disegnatore degli storyboard per Star Wars, progettista dei modellini e cameraman).

Ora non ci resta che attendere ...