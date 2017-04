News, Interviste

Abbiamo incontrato a Londra, in occasione dell'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 2, il regista e sceneggiatore James Gunn e il cast del film: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e Kurt Russell, new entry nei panni di Ego, il padre che Peter Quill/Star-Lord non ha mai conosciuto. Ecco il nostro speciale video.

Al ritmo di una nuova e stellare raccolta di brani musicali (Awesome Mixtape #2), il film Marvel Guardiani della Galassia Vol. 2vedrà i Guardiani alle prese con il mistero che avvolge le vere origini di Peter Quill mentre combattono per mantenere unita la propria squadra: dovranno allearsi con vecchi nemici e potranno contare sull’aiuto di alcuni nuovi personaggi tra i più amati del mondo dei fumetti, espandendo ulteriormente l’Universo Cinematografico Marvel.

Sinossi: Il film Marvel Guardiani della Galassia Vol. 2 è scritto e diretto da James Gunn e interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Tommy Flanagan, Laura Haddock, Sylvester Stallone e Kurt Russell. Nella versione originale del film Vin Diesel presta la propria voce a Groot, mentre Bradley Cooper è la voce di Rocket. Guardiani della Galassia Vol. 2 è prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nikolas Korda e Stan Lee sono i produttori esecutivi.

