Arrivato ieri nelle sale italiane, il film Marvel Guardiani della Galassia Vol. 2 ha conquistato il box office in appena 24 ore di programmazione registrando un opening di 1.258.000 Euro.

L’Amministratore Delegato di The Walt Disney Company Italia Daniel Frigo ha commentato: “Sono molto felice che il nostro Paese abbiamo accolto in maniera tanto calorosa l’arrivo nelle sale italiane di un altro titolo Marvel. Siamo stati tra i primi nel mondo a poter offrire la visione di questo sequel al grande pubblico. Un ottimo risultato registrato in sole 24 ore. Ancora una volta voglio condividere questa gioia con tutto il team Disney Italia che continua, con entusiasmo, a lavorare sull’universo Marvel: dal cinema al Disney Store, dal licensing al retail. Nel 2014 Guardiani della Galassia aveva già stupito positivamente. Oggi il Vol. 2 prosegue il racconto di epiche e irriverenti avventure spaziali di Peter Quill alias Star-Lord e della sua eccentrica banda”.

Scritto e diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 2 è ricco di grandi scene d’azione e di umorismo. Il film vanta una nuova compilation musicale e una nuova colonna sonora: “GUARDIANS OF THE GALAXY VOL.2 - THE AWESOME MIX Vol. 2” è disponibile nei negozi digitali dal 21 aprile e arriverà in quelli tradizionali dal 28 aprile. Il regista James Gunn ha incluso nella OST brani di grandi artisti come George Harrison ("My Sweet Lord"), Fleetwood Mac ("The Chain”) ed ELO (“Mr. Blue Sky"). A questi brani si aggiunge anche un inedito dal titolo "Guardians Inferno" firmato da The Sneepers featuring David Hasselhoff.

Il nuovo film Marvel vede il ritorno dei Guardiani originali, fra cui Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill/Star-Lord, Zoe Saldana nei panni di Gamora, Dave Bautista nella parte di Drax, Michael Rooker nel ruolo di Yondu, Karen Gillan in quello di Nebula, mentre Sean Gunn torna a interpretare Kraglin.

In questo nuovo episodio si uniscono al cast inoltre Pom Klementieff nei panni di Mantis, Elizabeth Debicki nelle vesti di Ayesha, Chris Sullivan nel ruolo di Taserface, Tommy Flanagan nel ruolo di Tullk, Laura Haddock nei panni di Meredith Quill, oltre a Sylvester Stallone nel ruolo di Stakar e Kurt Russell nel ruolo di Ego.

Guardiani della Galassia Vol. 2 è prodotto dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, insieme ai produttori esecutivi Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nik Korda e Stan Lee.