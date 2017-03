News

Sono ufficialmente aperte le prevendite per Guardiani della Galassia Vol. 2: sul sito www.GuardianiDellaGalassia2.it, in continuo aggiornamento, maggiori informazioni a riguardo. Ricco di grandi scene d’azione, umorismo e con una nuova compilation musicale, il film arriverà nelle sale italiane il 25 aprile, anche in 3D. Creati da Arnold Drake e Gene Colan, i “Guardiani della Galassia” sono stati introdotti nel 1969 come un team di eroi del XXXI secolo e sono arrivati per la prima volta nelle sale cinematografiche nel 2014 con un film creativo e originale che ha conquistato il pubblico con il suo incredibile cast.

“È stato davvero gratificante vedere il calore con il quale i Guardiani sono stati accolti dal pubblico di tutto il mondo”, afferma il regista James Gunn. “Nel profondo, i Guardiani sono un gruppo di disadattati che si uniscono e cercano di fare del proprio meglio per far funzionare la squadra. Credo che sia stata questa la chiave del loro successo”. Guardiani della Galassia Vol. 2 vede il ritorno dei Guardiani originali, fra cui Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill/Star-Lord, Zoe Saldana nei panni di Gamora, Dave Bautista nella parte di Drax, Michael Rooker nel ruolo di Yondu, Karen Gillan in quello di Nebula, mentre Sean Gunn torna a interpretare Kraglin. In questo nuovo episodio si uniscono al cast inoltre Pom Klementieff nei panni di Mantis, Elizabeth Debicki nelle vesti di Ayesha, Chris Sullivan nel ruolo di Taserface, Tommy Flanagan nel ruolo di Tullk, Laura Haddock nei panni di Meredith Quill, oltre a Sylvester Stallone nel ruolo di Stakar e Kurt Russell nel ruolo di Ego. Scritto e diretto da James Gunn, il film è prodotto dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, insieme ai produttori esecutivi Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nik Korda e Stan Lee.