News

Il regista David Ayer ha twittato un'immagine che lascia intuire che, nello spin-off di Suicide Squad, Gotham City Sirens, farà la sua comparsa il villain Black Mask, tra i più famosi nemici di Batman. Il personaggio comparve per la prima volta nei fumetti nel 1985 e si fece notare subito per la sua passione per le maschere e la personalità da sadico. Chi potrebbe interpretarlo secondo voi? Gotham City Sirens sarà incentrato tutto sulle nemiche dell'uomo pipistrello, a cominciare dalla Harley Quinn di Margot Robbie.