A seguito del successo globale del 2014 di “Godzilla” e di “Kong: Skull Island” di quest’anno, arriva il nuovo capitolo del MonsterVerse della Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures: un’avventura epica che vede Godzilla affrontare alcuni dei mostri più famosi nella storia della cultura pop.

Il film, le cui riprese principali sono iniziate due giorni fa, sarà diretto da Michael Dougherty (“Krampus: Natale non è sempre Natale”) e vede protagonisti la candidata all’Oscar® Vera Farmiga (“Tra le nuvole”, la serie di film di “The Conjuring”), Ken Watanabe (“L’ultimo Samurai”) e Sally Hawkins (“Blue Jasmine”), che tornano ai loro ruoli originali di “Godzilla”; Kyle Chandler (“The Wolf of Wall Street”, “Manchester by the Sea”); Millie Bobby Brown (“Stranger Things”) al suo debutto al cinema; Bradley Whitford (“Get Out”); Thomas Middleditch (“Silicon Valley” per la HBO); Charles Dance (“Il trono di spade” per la HBO); O’Shea Jackson Jr. (“Straight Outta Compton”); Aisha Hinds (“Into Darkness - Star Trek”) e la candidata ai Golden Globe Zhang Ziyi (“Memorie di una Geisha”, “La tigre e il dragone”).

La nuova storia segue le eroiche gesta dell’agenzia cripto-zoologica Monarch e dei suoi membri, che fronteggeranno una serie di mostri dalle dimensioni divine, tra cui il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche super specie - ritenute veri miti - tornano in vita, inizierà la competizione per la supremazia, mettendo a rischio l’esistenza dell’umanità.

Dougherty dirige da una sceneggiatura da lui scritta assieme a Zach Shields. Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Brian Rogers e Thomas Tull, con Barry H. Waldman, Zach Shields, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira come produttori esecutivi e coprodotto da Alexandra Mendes per la Legendary.

Il team creativo di Dougherty include il regista alla fotografia Lawrence Sher, che ha al suo attivo film come “Trafficanti” e “Godzilla” del quale ha curato la fotografia aggiunta; lo scenografo Scott Chambliss (“Guardiani della Galassia Vol. 2”, “Into Darkness - Star Trek”); il montatore Roger Barton (“Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar”, la saga di “Transformers”); la costumista Louise Migenbach (i film degli “X-Men” e “Una notte da leoni”) e il supervisore agli effetti speciali premio Oscar® Guillaume Rocheron (“Godzilla”, “Ghost in the Shell” e membro del team premio Oscar® “Vita di Pi”).

Le riprese verranno effettuate principalmente ad Atlanta, Georgia. Una presentazione di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, l’uscita del film è prevista nella primavera del 2019 e sarà presentato in 3D e 2D e nei migliori cinema IMAX dalla Warner Bros. Pictures, una società della Warner Bros. Entertainment, tranne che in Giappone, dove sarà distribuito dalla Toho Co., Ltd.