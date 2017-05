Foto, News, Serie TV, Trailer

Ecco il primo trailer italiano della nuova serie tv originale Netflix,

Ispirata all’omonima serie di successo degli anni’80, GLOW racconta la storia fittizia di Ruth Wilder (Alison Brie), un’aspirante attrice disoccupata che vive a Los Angeles negli anni ’80. In un ultimo disperato tentativo di raggiungere la notorietà, Ruth entra nel mondo sfavillante e attillato del wrestling femminile. Costretta a lavorare con dodici emarginate di Hollywood, Ruth deve anche competere contro Debbie Eagan (Betty Gilpin), un’ex attrice di soap neomamma tornata sulle scene per mettere ordine nella sua vita tutt’altro che perfetta. A dirigere queste quattordici donne in cerca di successo nel mondo del wrestling femminile c’è Sam Sylvia (Marc Maron), un regista fallito di film di serie B.

La produzione esecutiva di GLOW è affidata a Liz Flahive (Homeland, Nurse Jackie-Terapia d’urto), Carly Mensch (Orange is the New Black, Nurse Jackie-Terapia d’urto), Jenji Kohan (Orange is the New Black, Weeds) e Tara Herrmann (Orange is the New Black).”