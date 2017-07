News

Il Giffoni Film Festival, che avrà inizio tra poco più di sette giorni (le date sono 14-22 luglio), sarà un evento imperdibile: non solo per i film che verranno presentati al pubblico, ma anche per le numerose star che parteciperanno. Tra queste spicca in particolare il premio Oscar Julianne Moore: l'attrice americana, vincitrice della statuetta più ambita di Hollywood per Still Alice, incontrerà infatti i giovani giurati del Festival il 16 luglio e sarà in Sala Truffaut alle 17. Tra gli altri grandi ospiti ci sono Kit Harington, Amy Adams e Bryan Cranston.