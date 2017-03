News, Trailer

Il terzo trailer italiano di Ghost in the Shell è stato rilasciato dalla Universal poche ore fa, diretto da Rupert Sanders e interpretato da Scarlett Johansson, la pellicola esce al cinema il 30 marzo .

Basato sul marchio di fantascienza di fama internazionale, Ghost in the Shell segue la saga di Major, un singolare ibrido umano-cyborg delle operazioni speciali a capo della task force d’elite Section 9. Tratto dalla celebre serie di manga della Kodansha Comics creato da Masamune Shirow, e dal quale nel 1995 ne è stato tratto un film d’animazione diventato vero e proprio oggetto di culto.

Siamo nel 2029 a New Port City, Giappone. In un mondo in cui la nanotecnologia ha compiuto passi da gigante, portando alla quasi totale ibridazione tra essere umano e macchina, si muove la Sezione 9 Pubblica Sicurezza, reparto speciale della polizia preposto alla risoluzione di crimini e terrorismo informatici. Tra le sue fila spicca la figura del Maggiore Motoko Kusanagi (Scarlett Johansson), donna cyborg con corpo e cervello completamente cibernetici (tranne che per alcuni tessuti neurali), che si ritroverà invischiata nel caso del “Signore dei Pupazzi”, geniale quanto misterioso hacker (Michael Pitt) in grado di introdursi nella zona più remota dei cervelli cibernetici e di prenderne il controllo.

Il cast di Ghost in the Shell include oltre a Scarlett Johansson, Michael Pitt e Takeshi Kitano , anche, Juliette Binoche nei panni di Dr. Ouelet, Pilou Asbæk come Batou, Kaori Momoi ,i membri della Section 9 sono interpretati da Chin Han , Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara e Tuwanda Manyimo.