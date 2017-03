News, Trailer

Domani il mondo sarà preso dalla tempesta ! Queste sono le parole che stanno girando in tutto il mondo e che sentiremo almeno fino al 20 ottobre quando uscirà nei cinema la nuova pellicola Geostorm, che vede protagonista Gerard Butler. Diretto da Dean Devlin che ha scritto anche la sceneggiatura assieme a Kieran and Michelle Mulroney .

La storia segue un testardo ma affascinante progettista di satelliti (Gerard Butler) che è dovrà collaborare con il fratello per salvare il mondo. Tutti i satelliti meteorologici hanno cominciato a malfunzionare, creando una tempesta artificiale, e devono viaggiare nello spazio per fermarla. Allo stesso tempo, è in atto un complotto per assassinare il presidente degli Stati Uniti. Un sistema sperimentale per il controllo delle condizioni meteo viene trasformato in un’arma per distruggere intere nazioni creando delle catastrofiche tempeste

Ecco il Teaser trailer italiano:

Del Cast di Geostorm fanno parte inoltre Jim Sturgess, Abbie Cornish, Ed Harris ed Andy Garcia.

Per il lancio del film intanto la Warner Bros. e Skydance stanno pubblicando alcuni Video reportage provenienti da diversi paesi.

Ognuno di essi mostra un particolare effetto della Geo Tempesta in arrivo nei cinema questo 20 ottobre.

Possiamo quindi assistere ad una serie di tornado furiosi o agli effetti di una gigantesca onda anomala che sommerge una città. Oppure ancora, dall’oriente, immagini di eruzoni vulcaniche in pieno centro abitato. In un altro, in Russia, una terribile tempesta di neve “brucia” ogni cosa.