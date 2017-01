Gossip

Diceva di non volere un figlio. E invece ne arriveranno due: George Clooney sarà papà. Amal Alamuddin sarebbe incinta di due gemelli. Una notizia appresa da una fonte vicina alla famiglia della signora Clooney.

Il parto, sempre secondo la fonte, sarebbe previsto per la primavera. Dalla coppia, ovviamente, tutto tace. Per questo per la notizia, che sta circolando dalle scorse ore, è obbligo usare il condizionale.

Le voci sempre più insistenti di una gravidanza, però, fanno pensare che – questa volta – George abbia finalmente accettato l’idea di diventare padre. Nel 2015, un anno dopo il matrimonio con la bella avvocatessa, l’attore si era, infatti, mostrato poco interessato alle intenzioni della moglie di allargare la famiglia. “Non è una mia priorità”, aveva detto, salvo poi affermare il desiderio comune a quello di Amal di “prendersi del tempo”.

Ad agosto alcuni tabloid avevano riportato la notizia che la coppia aveva iniziato le procedure per l’inseminazione artificiale. Un’indiscrezione che non aveva trovato conferma. Nelle scorse settimane, invece, alcuni giornali hanno messo in dubbio la stabilità della coppia. Motivo della “crisi” le divergenze sulla questione figli. Secondo The Hollywood Take i due avrebbero litigato proprio perché George Clooney non voleva figli. Poi delle foto li avevano ritratti più innamorati che mai scambiarsi teneri baci. Insomma, quella che vede George diventare padre è una soap opera che dura da tempo. I fan, curiosi di sapere come finirà, aspettano la conferma ufficiale per poter gioire insieme al loro beniamino e alla moglie.