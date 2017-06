Eventi, Gossip, News, Personaggi

George Clooney e Amal Clooney sono ufficialmente diventati genitori!

Questa mattina Amal e George hanno accolto Ella e Alexander Clooney nelle loro vite", questo il comunicato rilasciato ad E! News da un addetto stampa. "Ella, Alexander e Amal sono tutti sani, felici e stanno bene. George è sedato e dovrebbe recuperare in pochi giorni".



La notizia della gravidanza della coppia era trapelata all'inizio di febbraio grazie a Julie Chen, che ha confermato in The Talk che George e Amal erano in procinto di ingrandire la loro famiglia. Poco dopo, la madre orgogliosa dell'attore, ha rivelato i sessi dei piccoli un bimbo e una bimba; "Saranno uno per ogni sesso! Sì, un ragazzo e una ragazza. Ecco quello che mi è stato detto", Nina Clooney disse a Vogue.

Le star mondiali hanno partecipato al lieto evento attraverso l'hashtag #clooneytwins, i gemelli Clooney, sui social scatenandosi tra umorismo e sincera partecipazione.