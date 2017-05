News

E' il 25 Maggio e come ogni anno, tutto il mondo festeggia il Geek Pride Day e Netflix vuole festeggiarlo con una carrellata di contenuti, tra film e serie TV, che sono dei veri “must” per ogni geek che si rispetti, da vedere e rivedere, andando alla ricerca di easter eggs, citazioni e riferimenti alla cultura geek.

LOVE

Partiamo dalle basi: se ancora non vi è molto chiaro chi sono i geek, la serie TV originale Netflix Love è ciò che fa per voi: Gus, il protagonista della serie, ne è la perfetta rappresentazione. Amante di film e serie TV e di tutto ciò che è tecnologico, è circondato da amici che assecondano le sue passioni. Il suo ideale di serata? A casa con amici per riscrivere le canzoni dei film con colonne sonore non all’altezza.

AVENGERS: AGE OF ULTRON

In questo capitolo delle vicende degli eroi Marvel, Iron Man, Thor, Hulk, Capitan America, la Vedova Nera e Occhio di Falco sono alle prese con l’ennesimo scontro con l’HYDRA. L’universo Marvel è una miniera d’oro per i geek che amano trovare collegamenti e riferimenti tra il mondo dei fumetti e quello cinematografico.

MARVEL’S LUKE CAGE

Ormai non si può parlare di universo Marvel senza citare anche loro, gli eroi delle serie TV in esclusiva su Netflix: tra loro c’è anche Luke Cage, un ex detenuto che lotta per riscattare il proprio nome e proteggere il suo quartiere. Non c’è momento migliore per rivedere e rivivere le loro avventure, in attesa della serie TV The Defenders, Luke Cage si unirà finalmente a Daredevil, Jessica Jones e Iron Fist per lottare contro il crimine di New York.

SHERLOCK

Chi può essere più geek di Sherlock Holmes? In questa versione del classico di letteratura di Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes (interpretato da un incredibile Benedict Cumberbatch) è un investigatore privato del Ventunesimo secolo, che si destreggia nella Londra contemporanea tra misteri, tecnologia e amicizia. A ogni puntata gli enigmi da risolvere sono sempre più intricati, ma ai geek piacciono queste sfide: quanti casi riuscite a risolvere prima di Mister Holmes e del Dottor Watson?

STAR TREK

Il classico dei classici per essere considerati dei veri geek: Star Trek! Su Netflix sono disponibili le tre stagione della serie classica del 1968. Guidato dall’imperturbabile capitano Kirk, l’equipaggio dell’astronave Enterprise raggiunge le zone più remote dello spazio per scoprire nuovi mondi e civiltà. Da riguardare per l’ennesima volta, senza che perda il suo fascino!

DOCTOR WHO

Doctor Who è una serie TV di fantascienza il cui protagonista, il Signore del Tempo, anche chiamato Dottore, esplora l’universo a bordo della navicella spaziale TARDIS attraverso il vortice temporale. Nei suoi viaggi, il Dottore affronta nemici, vive avventure e salva i mondi. Insomma, gli ingredienti per la perfetta serata geek ci sono tutti: viaggi spazio-temporali, navicelle spaziali e alieni!

STRANGER THINGS

Per i geek amanti degli anni ’80, non può mancare una maratona di Stranger Things, la serie originale Netflix che ha catturato gli spettatori di tutto il mondo con i suoi misteri e i riferimenti musicali, cinematografici e culturali agli anni ’80: le vicende della serie si concentrano sulla misteriosa sparizione di un bambino e sull’apparizione di una ragazzina con poteri telecinetici, fuggita da un laboratorio segreto.

BATTLESTAR GALACTICA

Ancora una volta è la fantascienza a farla da padrone: in questa serie TV acclamata dalla critica, dopo lo sterminio umano causato dai Cyloni cibernetici, i pochi sopravvissuti sulla base stellare Galactica sono in cerca del mitico pianeta Terra.