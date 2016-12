Serie TV

In vista delle ultime due stagioni di Game of Thrones è la stessa HBO, tramite il Ceo Richard Plepner, ad annunciare che con molta probabilità verrà realizzato uno spin off. "Per ora siamo concentrati al massimo sul finale dello show, ma la possibilità di ampliare il franchise con degli spin off non è sfuggita a nessuno dei produttori" afferma Plepner a THR "Sarebbe molto eccitati. Ci stiamo impegnando al massimo per finire la saga ma, in parallelo, abbiamo in fase embrionale altri progetti". Le vicende su cui incentrare uno spin off di certo non mancano e, quella di Game of Thrones, si è dimostrata una saga troppo forte per poter finire così, nonostante tante gloriose stagioni.