Manca pochissimo all'uscita della settima stagione di Game of Thrones, e si inizia già a parlare della prossima, l'ottava stagione finale che concluderà la serie HBO.

Indiscrezioni lasciate trapelare sia da Entertainment Weekly sia da Vanity Fair janno rivelato che la durata di ogni singolo episodio di Game of Thrones 8, che purtroppo saranno solo sei, nascondono però la soprpresa di avere una durata di circa 80 minuti e anche più ciascuno! Praticamente potrebbero essere tanti piccoli lungometraggi, dei mini film in pratica



E' stata Paula Fairfield, sound designer della serie, che durante la convention di Got di Nashville nello scorso fine settimana, ha fatto alcune dichiarazioni sul format dell’ottava stagione . Stando alle sue parole per i sei episodi della stagione finale di Got si sta considerando, per ciascun episodio, una lunghezza ancora superiore agli 80 minuti previsti per l’episodio finale della settima stagione.

Quindi nell’ottava e ultima stagione la produzione potrebbe fare dei veri e propri lungometraggi, come è accaduto ad esempio per Sherlock, e la loro durata dovrebbe essere molto superiore a quella solita.