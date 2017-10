News

È ufficiale: il film incentrato su Gambit, supereroe degli X-Men, si farà. È appena stata fissata la data d'uscita del cinecomic che vedrà, nei panni del mutante protagonista, Channing Tatum. La pellicola arriverà in sala il 14 febbraio 2019, in tempo per San Valentino. Si tratterà forse di una versione romantica del supereroe? Staremo a vedere. Del progetto si parla da parecchio tempo, quasi dieci anni: dopo l'abbandono di Rupert Wyatt e Doug Liman, oggi pare che il regista che dirigerà il film possa essere Gore Verbinski (la trilogia di Pirati dei Caraibi). La trama è ancora un mistero. Nel frattempo rivedremo Tatum sul grande schermo a gennaio nell'heist movie Logan Lucky, diretto da Steven Soderbergh.