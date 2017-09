News, Personaggi

Deeper è un thriller fantascientifico diretto dall’ungherese Kornél Mundruczó, regista uscito vincitore nel 2014 a Cannes nella sezione Un Certain Regard con il suo White God – Sinfonia per Hagen.

La coppia formata per interpretare i protagonisti della pellicola sono Bradley Cooper(American Sniper) e l’attrice (sta per firmare il contratto definitivo) Gal Gadot, che sta cavalcando l’onda del successo della sua Wonder Woman.

Max Landis (figlio del grande John) ha scritto la sceneggiatura che parla di Eddie Breen (Cooper) un ex astronauta che sarà impegnato in una missione sottomarina, per esplorare la più profonda fossa oceanica mai scoperta. La zona potrebbe rappresentare il punto più profondo del pianeta. Scendendo sempre più verso il fondo, Breen dovrà affrontare forze misteriose sia di natura fisica che psicologica. Al suo fianco si immergerà in questa avventura l’attrice Gal Gadot