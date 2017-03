News, Trailer

E' arrivato anche in italiano il full trailer di Alien: Covenant

In poco più di 2 minuti, il filmato riesce a catalizzare l’attenzione dello spettatore, con l’iniziale scena tranquilla che si riallaccia al prologo intitolato Ultima Cena, quella dei membri dell’equipaggio della nave spaziale impegnata nella ricerca di in un pianeta da colonizzare,che lascia spazio subito alla curiosità dall’arrivo sul nuovo pianeta.

Sinossi: Diretta verso un pianeta remoto ai confini estremi della galassia, la ciurma della navicella Covenant scopre un presunto paradiso inesplorato che in realtà è un mondo oscuro e pericoloso. L’unico abitante è il “sintetico” David (Michael Fassbender), sopravvissuto della fallimentare spedizione Prometheus. Quando scoprono una minaccia oltre la loro immaginazione, devono tentare una fuga straziante.

Nel cast oltre a Katherine Waterston e Michael Fassbender vedremo James Franco, Danny McBride, Demián Bichir, Jussie Smolett, Amy Seimetz, Carmen Ejogo, Callie Hernandez, e Billy Crudup.

L’originale film del 1979 Alien di Ridley Scott resta uno dei film preferiti di tutti i tempi e sta arrivando a questo film subito dopo aver fatto The Martian, il suo miglior film in anni e uno dei migliori film del 2015 di Scott. Alien: Covenant dovrebbe arrivare al cinema il 19 Maggio 2017. Ambientato come il secondo capitolo di una trilogia prequel che ha avuto inizio con Prometheus, Alien: Covenant si collega direttamente al film del 1979 di Ridley Scott.