Di questo film, che ancora non ha titolo, sono iniziate in Inghilterra le riprese: lo sappiamo grazie a un quotidiano locale dello Yorkshire settentrionale, la Whitby Gazette, che ha pubblicato alcune immagini di Day-Lewis scattate nel villaggio di Lythe. Secondo le prime indiscrezioni il film, prodotto dalla Annapurna di Megan Ellison e distribuito da Focus e Universal, potrebbe vedere protagonista un personaggio ispirato al celebre stilista Charles James, inglese di nascita ma statunitense d'adozione: il che giustificherebbe le riprese in Inghilterra e anche le dichiarazioni iniziali che volevano il film raccontare il mondo della moda di New York. Di certo sappiamo che il regista è Paul Thomas Anderson e l'attore protagonista Daniel Day-Lewis. Il film è ambientato nel mondo della moda degli anni Cinquanta.