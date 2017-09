News, Trailer

“Non puoi pensare di aver vissuto, amato, fallito, riso,pianto, osato. Non sai cos’è se se non hai provato la morte!”

Questa esperienza la potrai provare dal 23 Novembre 2017, quando arriva nelle sale italiane Flatliners – Linea Mortale, il thriller horror diretto da Niels Arden Oplev con Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev e James Morton nel cast.

Sinossi: Alla University Hospital School of Medicine, un gruppo di giovani ambiziosi studenti di medicina stanno per morire ma sopravviveranno per raccontare l’esperienza! Determinati ad imbarcarsi in un’impresa arrogante e spregiudicata, i cinque vogliono andare oltre il confine della vita, e toccare con mano la morte. Il loro folle esperimento segreto è incentrato sul rallentare il proprio battito cardiaco per arrivare al punto in cui la linea dell’elettrocardiogramma è piatta (“flatline“). Qualche istante dopo gli altri ragazzi del gruppo intervengono per riportarli in vita grazie a sofisticatissimi strumenti medici. Nella ricerca della conoscenza i cinque studenti dovranno fare i conti con le conseguenze di giocare con l’immortalità. Gli studenti ritorneranno dalla morte tormentati dalle manifestazione dei loro errori e peccati nascosti, ritrovandosi costretti ad affrontare il proprio passato nel presente.

Questo film si propone come il sequel del film del 1990 Linea mortale diretto da Joel Schumacher con Kiefer Sutherland che tornerà per una parte.