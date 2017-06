News, Trailer

Nina Dobrev volto noto a amato di The Vampire Diaries dopo il successo ottenuto con xXx: The Return of Xander Cage torna protagonista in un nuovo film: Flatliners Linea Mortale, remake dell’omonimo film del 1990 diretto da Joel Shumacher, ecco il primo Trailer Originale ufficiale.

La pellicola diretta da Nels Arden Oplev esce negli Stati Uniti il 29 settembre, ma per vederlo in Italia dovremo aspettare un po’ di più. La data italiana di Flatliners è stata fissata per il 23 novembre 2017, e verrà distribuito da Warner Bros.



Nel cast di Flatliners Linea Mortale ci sono anche Ellen Page (Courtney), Diego Luna (Ray), James Norton (Jamie) e Kiersey Clemons (Sophia). Nel film torna anche Kiefer Sutherland, protagonista del primo film assieme a Julia Roberts e Kevin Bacon: in questo Flatliners Linea Mortale interpreta il dottor Nelson Wright.





Sinossi: Alla University Hospital School of Medicine, un gruppo di giovani ambiziosi studenti di medicina stanno per morire ma sopravviveranno per raccontare l’esperienza!

Determinati ad imbarcarsi in un’impresa arrogante e spregiudicata, i cinque vogliono andare oltre il confine della vita, e toccare con mano la morte. Il loro folle esperimento segreto è incentrato sul rallentare il proprio battito cardiaco per arrivare al punto in cui la linea dell’elettrocardiogramma è piatta (“flatline“).

Qualche istante dopo gli altri ragazzi del gruppo intervengono per riportarli in vita grazie a sofisticatissimi strumenti medici. Nella ricerca della conoscenza i cinque studenti dovranno fare i conti con le conseguenze di giocare con l’immortalità.

Gli studenti ritorneranno dalla morte tormentati dalle manifestazione dei loro errori e peccati nascosti, ritrovandosi costretti ad affrontare il proprio passato nel presente.