Fissata la data di uscita del nuovo film di Paul Thomas Anderson con Daniel Day Lewis

Dopo 10 anni dall'uscita de Il Petroliere (ebbe 8 nomination agli Oscar e ne vinse due ) torna la Coppia con la C maiuscola.

Il nuovo film in progetto ambientato nel mondo della moda inglese degli anni Cinquanta, e il regista Anderson ha proposto ad uno dei più grandi attori degli ultimi anni, Daniel Day-Lewis, di tornare a lavorare con lui; ora che il duo si è riunito per il nuovo film ecco che è stata fissata la data di uscita, ovvero il 25 dicembre.



Il nuovo film di Anderson, di cui non si sa ancora il titolo, racconta la storia di un sarto che nella Londra degli anni ’50 lavora su commissione per l’alta società. A produrre il film sarà lo stesso Anderson insieme a JoAnne Sellar e Megan Ellison della Annapurna.



Al momento non ci sono altre notizie riguardanti il film, restiamo in attesa di ulteriori dettagli