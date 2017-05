News, Personaggi

Fiorello nel suo programma mattutino Edicola Fiore ha parlato dell'attore e regista toscano Francesco Nuti.

E' stato lanciato un appello per trovare un produttore per il nuovo film scritto da Nuti intitolato Olga e i fratellastri Billi.

La sceneggiatura scritta da Nuti c'è, manca solo un produttore. E' per questo che lanciano un appello regista Valerio Groppa e l'attore Nicola Pecci, regista e protagonista dello spettacolo teatrale Francesco Nuti Andata, caduta e ritorno.



I due, ospiti da Fiorello, hanno srotolando una grande foto di Nuti dal balcone dello Speaker's corner, dicendo: "Ma come sarebbe vedere al cinema un nuovo film di Francesco Nuti? Ci vorrebbe una nuova sceneggiatura scritta da lui... Ma c'è già ed è fantastica! Manca solo un produttore".



Francesco Nuti, che compirà 62 anni il prossimo 17 maggio.