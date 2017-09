News

Una coinvolgente esperienza di virtual driving per celebrare l’uscita in home video del film campione d’incassi Fast & Furious 8, finalmente in DVD, Blu-ray™ e 4K Ultra HD dal 23 agosto 2017 con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Adrenalina, tecnologia e sicurezza saranno protagoniste da “Media World” il 2 e il 3 Settembre 2017 presso il Centro Commerciale “Porta di Roma” (Via Alberto Lionello, 201 - 00139 Roma).

Grazie alla collaborazione con Kaspersky Lab, azienda leader nella sicurezza informatica e sponsor ufficiale del team di Formula Uno della Scuderia Ferrari dal 2010, sarà infatti possibile provare – dalle ore 10:00 alle 19:00 - il simulatore di guida Ferrari rSeat RS Station 2014, con supporto a tre schermi e il cui design riproduce l’interno di una vettura da Formula 1. I clienti avranno così l'occasione di sentirsi dei veri piloti testando la propria abilità su un circuito virtuale alla guida di una Ferrari da Formula 1, in concomitanza con il Gran Premio di Monza! L’esperienza di guida virtuale si caratterizza per la sua modalità altamente immersiva, la stessa che contraddistingue Fast & Furious 8 in DVD, Blu-ray™ e 4K Ultra HD™, sia sotto l’aspetto tecnico che per i fantastici contenuti speciali dedicati al mondo delle quattro ruote e delle acrobazie!

Velocità e sicurezza sono le parole d’ordine che caratterizzano i prodotti Kaspersky Lab e l’iniziativa in co-marketing con Universal fa parte della strategia per il lancio della novità Fast & Furious 8 in DVD, Blu-ray™ e 4K Ultra HD™, che verrà presentata nello stesso periodo al grande pubblico.