News

Vin Diesel, interprete di Dominic Toretto, ha annunciato sulla sua pagina Facebook il Live Arena Tour di Fast and Furious, che partirà a gennaio 2018. Lo show includerà, quasi sicuramente, alcuni degli stunt e delle auto che fanno parte della saga, giunta oggi all'ottavo capitolo. L'attore americano ha postato un video in cui spiega:

"Come sapete il mio lavoro con Fast and Furious non ha mai fine e di questo sono grato a tutti voi. Ora mi trovo a New York, che lo crediate o meno, dove stiamo girando qualcosa che sarà all'avanguardia, qualcosa che non avete mai visto finora, ossia uno show live. Credo che sarà mostrato innanzitutto alla 02 Arena di Londra, ma poi andrà in giro per il mondo, una cosa davvero eccitante per tutti noi. Sarà un modo per mostrarvi l'azione da vicino; questa è la prima volta che viene fatta una cosa del genere".