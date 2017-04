Gossip, News, Personaggi

Li ha compiuti solo ieri, Michael Fassbender è arrivato ai suoi primi 40 anni, età che per un uomo lo pone al suo apice di prestanza fisica e per lui anche quello di carriera, ma purtroppo per noi sta pensando di andare in pensione, o per lo meno di rallentare i suoi ritmi lavorativi .

Effettivamente in questi ultimi anni (dal 2011 quando ha iniziato la carriera in salita con il suo ruolo di Magneto nei film X-Men della Marvel) l'attore è andato sempre al massimo, passando da un film all'altro senza mai una tregua, dipendente dal lavoro, ed ora pensa di aver bisogno di una tregua se non proprio una lunga pausa.

Molto geloso della sua vita privata, è rarissimo vederlo insieme alla compagna, l'attrice svedese premio Oscar per The danish girl, Alicia Vikander, tanto che voci di una separazione si erano fatte largo nel mondo del gossip ma erano poi state smentite. I due si sono incontrati al Festival di Toronto nel 2014 e non si sono più separati. Recentemente hanno recitato insieme nel drammatico La luce sugli oceani che ha debuttato lo scorso anno al Festival di Venezia e arrivato nei nostri cinema i primi di marzo.