È Fai bei sogni di Marco Bellocchio il vincitore del premio come Miglior film italiano dell'anno istituito quest'anno dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI). Il riconoscimento, assegnato attraverso un "referendum" aperto a tutti i soci del Sindacato, chiamati a scegliere tra i titoli italiani usciti nel corso del 2016, sarà consegnato il prossimo 28 gennaio nell'ambito del 28. Trieste Film Festival. In occasione del premio, il Trieste Film Festival ospiterà, oltre alla proiezione di Fai bei sogni, un incontro pubblico con Marco Bellocchio. "Siamo felici che il SNCCI abbia scelto come palcoscenico di questa sua iniziativa un appuntamento come il Trieste Film Festival - spiegano i direttori artistici Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo -: un appuntamento che, pur dedicato principalmente a un'area geografica precisa (l'Europa centro-orientale) non ha mai fatto mancare il suo sostegno al cinema italiano, come dimostrano anche iniziative come il Premio Corso Salani dedicato alle produzioni nazionali in attesa di distribuzione".

Per Franco Montini, presidente del SNCCI, "la scelta del Trieste Film Festival prosegue una collaborazione già avviata l'anno scorso con il premio al Film della Critica 2015 assegnato a Vizio di forma. Quest’anno al riconoscimento internazionale si affianca un secondo premio riservato al cinema italiano, allo scopo di incrementare l’interesse del pubblico nei confronti delle opere nazionali più interessanti e meritevoli. Trieste "apre" il calendario cinematografico dell'anno nuovo e ci sembra quindi il luogo ideale per un riconoscimento che premia il meglio dell'annata appena trascorsa".