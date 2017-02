Serie TV

Jerrika Hinton, interprete della Dott.ssa Stephanie Edwards dal 2012, non sarà un membro del cast regolare di Grey's Anatomy in un'eventuale ma molto probabile quattordicesima stagione. Hinton farà un passo indietro in seguito al suo recente ingaggio nel nuovo dramma senza titolo che l'ideatore di Six Feet Under e True Blood Alan Ball sta preparando per HBO. Ovviamente nessuna parola su come gli autori gestiranno l'assenza incombente di Stephanie, né è chiaro se gli impegni nella serie di HBO permetteranno in futuro all'attrice di tornare eventualmente in Grey's Anatomy come guest star. Il suo addio seguirà quelli di Sara Ramirez, Patrick Dempsey e Sandra Oh solo negli ultimi due anni.