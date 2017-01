News

L'interprete della Belle, Emma Watson, ha discusso con Total Film i motivi che l'hanno spinta ad accettare il progetto diretto da Bill Condon. Emma era stata già avvicinata dalla Disney per Cenerentola, ma lei declinò l'invito, lasciando il ruolo come sappiamo a Lily James.

"Non sapevo che avrebbero fatto La Bella e la Bestia quando rifiutai Cenerentola. Quando però mi hanno offerto Belle, ho sentito che il personaggio aveva per me molto più significato di Cenerentola. Rimane curiosa, compassionevole e aperta. E' il tipo di donna che voglio impersonare, che voglio sia un modello, se ne ho la possibilità. Nel film animato l'inventore è suo padre, ma abbiamo trasferito quella cosa su Belle. All'inizio della storia non venivano date molte informazioni o dettagli sul motivo per cui lei non si integra, dicevano solo che amava i libri. Come gestisce il tempo? Abbiamo creato un trascorso per lei: aveva inventato una specie di lavastoviglie, così invece di lavare i panni, poteva usare quel tempo per leggere."