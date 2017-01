News

Emma Stone, Natalie Portman, Michelle Williams, Andrew Garfield, Matthew McConaughey e tantissime altre star di Hollywood si sono cimentate in una versione a cappella della hit dance I will survive di Gloria Gaynor per il mensile di moda americano W Magazine. Potete vedere il video qui sotto, realizzato pochi giorni prima dell'investitura di Donald Trump come nuovo Presidente degli Stati Uniti (prevista per il prossimo 20 gennaio). Che si tratti di un modo simpatico e buffo per sdrammatizzare?