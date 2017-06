News

“ELLA & JOHN - The Leisure Seeker” è il nuovo film di Paolo Virzì interpretato da Helen Mirren e Donald Sutherland.

Scritto da Stephen Amidon, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo e Paolo Virzì il film è ispirato al libro “The Leisure Seeker” di Michael Zadoorian e racconta la storia di Ella e John, della loro fuga per sottrarsi alle cure dei medici e dei figli ormai adulti. Lui svanito ma forte, lei acciaccata ma lucidissima, si regalano un'avventura per le strade americane, dal Massachusetts a Key West a bordo del loro vecchio camper e tra momenti esilaranti ed altri di autentico terrore, ripercorrono l'appassionata vicenda di un amore coniugale che sembra destinato a regalare rivelazioni sorprendenti fino all'ultimo istante.

“ELLA & JOHN - The Leisure Seeker” è prodotto da INDIANA PRODUCTION con RAI CINEMA in associazione con 3 MARYS ENTERTAINMENT e sarà distribuito in Italia da 01 Distribution a gennaio 2018.

Le vendite internazionali sono state affidate a Bac Films.

Il film uscirà negli USA alla fine di dicembre 2017 distribuito da Sony Classic Pictures.