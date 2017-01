News

L'attore Orlando Bloom, nato a Canterbury il 13 gennaio 1977, non ama vestire i panni di personaggi comuni e così, dopo essere stato il mitico elfo Legolas del Signore degli Anelli e nel successivo Lo Hobbit, è diventato un pirata per recitare accanto a Johnny Depp nei Pirati dei Caraibi e il principe Paride in Troy, accanto Brad Pitt. Più recentemente ha vestito i panni del duca di Buckingham nei Tre Moschettieri e quelli di Romeo, nel moderno adattamento di Don Roy King del celebre dramma di Shakespeare.

Sei anni fa è diventato padre di Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom, avuto dalla ora ex moglie, la celebre modella Miranda Kerr. Ora frequenta la cantante e attrice Katy Perry.

Tra i tanti film in uscita Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar (in Italia il 24 maggio) che lo vede tornare nei panni di Will Turner. ''In fondo - ha detto- mi sono sempre sentito un pirata''. Sono 40, ma per tutte le sue fan resta sempre un ragazzino.