Il cantante britannico Ed Sheeran farà parte del cast della settima stagione di Game of Thrones.

David Benioff e Dan Weiss cretori e showrunner lo hanno reso ufficiale al South of Southwest Film Festival (SXSW), il festival-evento di musica e cinema che si tiene ad Austin, in Texas, e che ogni anno catalizza l'attenzione del pubblico e dei media.

Il motivo, pare sia il desiderio di averlo come guest star di Maisie Williams che è una sua grande fans, e non è la prima volta che un musicista prende parte alla serie tv fantasy targata HBO. In passato era già accaduto a Gary Lightbody degli Snow Patrol, Will Champion dei Coldplay, i Sigur Ros e i Mastodon.

La settima stagione di Game of Thrones, che in Italia verrà trasmessa da Sky Atlantic, arriverà il 16 luglio.