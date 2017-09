News, Trailer

Oggi vi presentiamo il trailer italiano del film L'altra metà di una storia, l'adattamento del romanzo vincitore del Booker Prize "Il senso di una fine" di Julian Barnes.

Protagonista è Jim Broadbent nei panni di Tony Webster, divorziato e ormai in pensione e che conduce una vita solitaria e relativamente tranquilla. Un giorno viene a sapere che la madre della ragazza con cui stava ai tempi dell'università, Veronica (Freya Mavor), gli ha lasciato, nelle sue volontà testamentarie, il diario tenuto dal suo migliore amico dell’epoca - che si era messo con Veronica dopo che lei e Tony si erano lasciati. Il tentativo di recuperare il diario, ora nelle mani di una Veronica più anziana, ma egualmente enigmatica (Charlotte Rampling), lo costringe a rivisitare i suoi ricordi degli anni giovanili. Scavando sempre più in profondità nel suo passato, iniziano a riaffiorare tutti i dettagli di quel periodo: il primo amore, il cuore infranto, gli inganni, i rimpianti, il senso di colpa… Tony sarà in grado di trovare il coraggio di affrontare la verità e di assumersi la responsabilità delle devastanti conseguenze dei gesti che ha compiuto tanti anni prima?



Diretto da Ritesh Batra il cast che oltre a Jim Broadbent vede Charlotte Rampling, Freya Mavor, Harriet Walter, Emily Mortimer e Michelle Dockery, il film arriverà nei nostri cinema dal 12 ottobre distribuito da BIM

Locandina Italiana