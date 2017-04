News

Warner bros. ha diffuso online la prima immagine di Lady Gaga e Bradley Cooper dal set del musical È nata una Stella (per cui sono state girate delle scene anche durante un concerto a Coachella qualche giorno fa). La cantante americana, vincitrice di 6 Grammy Awards e di un Golden Globe (per la sua performance in American Horror Story: Hotel), utilizzerà il suo nome reale, Stefani Germanotta. Si tratta del suo primo film. Bradley Cooper interpreterà jackson Maine, una star della musica country sull'orlo del declino che scopre una cantante talentuosa di nome Ally (Germanotta). Tra i due nasce una storia d'amore e Jackson la trasforma in una star. La pellicola è basata sul film diretto da William Wellman nel 1937, già riadattato per il grande schermo due volte: nel 1954 con Judy Garland e nel 1976 con Barbra Streisand. È nata una Stella sarà nelle sale dal 28 settembre 2018.