News

Dopo la simpatica zombie di Santa Clarita Diet (che tornerà su Netflix nel 2018 con una seconda stagione), Drew Barrymore deve averci preso... gusto (con il genere horror). L'attrice americana produrrà insieme a Nancy Juvonen, sua partner per Flower Films, infatti una serie tv per il network The CW intitolata Black Rose Anthology. La serie sarà formata da episodi della durata di un'ora ciascuno (indipendenti gli uni dagli altri) e che saranno interamente scritti e diretti da donne. L'obiettivo è quello di raccontare le paure più buie del genere umano attraverso un punto di vista femminile.