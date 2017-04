Attualità, News, Personaggi, Trailer



Domani Sabato 22 aprile alle 19.30 su Sky Arte HD e Sky TG24 Active verà trasmesso il film Io sto con la sposa, il docufilm firmato anche da Gabriele Del Grande assieme a Antonio Augugliaro e Khaled Soliman Al Nassiry.

Gabriele Del Grande è il giornalista e documentarista diventato personaggio da prima pagina dei tg di questi giorni, perchè è stato fermato al confine fra Turchia e Siria il 10 aprile scorso e da allora trattenuto in Turchia, e che in questi giorni ha iniziato il digiuno per protesta.

Domani l’approdo su Sky, che vuole dare il suo contributo alla lotta pacifica per riportare Gabriele a casa, accompagnata dall’hashtag #iostocongabriele.

Sinossi: Io sto con la sposa, film indipendente finanziato 'dal basso', che si fa beffa delle leggi del Vecchio continente arrivando in meta. Non la casa base ma una nuova casa, perché i protagonisti di questa avventura sono in fuga dalla guerra e dal loro Paese fiaccato dalla belligeranza. Cinque siriani sbarcati a Lampedusa trovano in un poeta palestinese e un giornalista italiano la risorsa umana in cui credere e a cui affidarsi per raggiungere 'creativamente' la Svezia. Il loro viaggio clandestino attraverso l'Europa e le sue forme di contenimento, controllo, detenzione e respingimento, si tinge di un tono fiabesco e si svolge come una favola, una favola di disobbedienza civile che mette letteralmente in scena un matrimonio e un solido e solidale contorno di comprimari. Un viaggio lungo tremila chilometri che come ogni commedia umana e matrimoniale conoscerà momenti di gioia e di grande paura, scartando con la fantasia i controlli della polizia e rivelando un continente inedito, capace di dare asilo, assistenza e sicurezza a chi approda da situazioni di crisi e grave instabilità.