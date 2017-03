DVD & Blu Ray, News

Un nuovo supereroe è entrato in scena nell’universo cinematografico Marvel! Doctor Strange, straordinario viaggio tra universi paralleli, magia e arti mistiche arriva in home video, disponibile nei migliori negozi da oggi 1° marzo in Blu-RayTM 3D, Blu-RayTM, Dvd e in formato steelbook con la preziosa copertina in metallo.

Benedict Cumberbatch è Stephen Strange, neurochirurgo di fama mondiale la cui vita cambia per sempre dopo che un terribile incidente automobilistico lo priva dell’uso delle mani. Quando la medicina tradizionale si dimostra incapace di guarirlo, Strange è costretto cercare una cura in un luogo inaspettato: una misteriosa enclave nota come Kamar-Taj. Scoprirà presto che non si tratta soltanto di un luogo di guarigione ma della prima linea di una battaglia contro invisibili forze oscure decise a distruggere la nostra realtà. Strange imparerà a padroneggiare la magia e dovrà scegliere se fare ritorno alla sua vita agiata o abbandonare tutto per difendere il mondo e diventare il più potente stregone vivente.

Il film, diretto da Scott Derrickson e prodotto da Kevin Feige, è stato girato a Londra, New York, Kathmandu (Nepal) e Hong Kong, e vanta un cast d’eccezione che include Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Scott Adkins e Benjamin Bratt, con Mads Mikkelsen e Tilda Swinton.

Nei formati in alta defizione numerosi contenuti speciali attendono gli spettatori per scoprire tutti i segreti di questa nuova adrenalinica avventura Marvel.

In Contenuti Extra vengono approfonditi tanti elementi del film: dai BTS delle scene di combattimento che sono sicuramente tra le più spettacolari del film a come i filmmaker sono riusciti a dar vita al personaggio di Stephen Strange partendo dal fumetto sino alle curiosità dal set e tanto altro.

Tra gli altri bonus Le scene Eliminate ed Estese, Gag Real, L’Introduzione e il Commento Audio.

Nei contenuti speciali spazio anche alle prossime avventure Marvel che arriveranno sul grande schermo. In Marvel Studios Fase 3: Uno Sguardo in Esclusiva vengono svelate le primissime curiosità di: Guardiani Della Galassia Vol.2 (in arrivo il 25 aprile 2017), Thor: Ragnarok, Black Panther e Avengers: Infinity War.

Thor sarà anche protagonista dell’esilarante Team Thor: Part 2 per scoprirne di più sulla convivenza di Thor con il suo irresistibile compagno di stanza Darryl.