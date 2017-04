Gossip, News, Personaggi

Dopo 12 anni la coppia Ben Affleck e Jennifer Garner scoppia; gli attori erano sposati dal 2005 e dal loro matrimonio sono nati tre bambini; Violet di 11 anni e Seraphina di 8 anni, e il figlio Samuel di 5 anni.



E' stato il sito TMZ a rivelare che la coppia ha ufficialmente depositato le pratiche di divorzio e che la loro separazione è amichevole.





I due attori si erano conosciuti sul set di Pearl Harbor e Daredevil e nel 2004 hanno iniziato la relazione per poi sposarsi l'anno successivo, fino al 2015 quando hanno annunciato di voler divorziare, ma solo oggi ne hanno data l'ufficialità definitiva. L'attore non sta attraversando un buon periodo, visto che solo un mese fa attraverso i social aveva rivelato di essersi dovuto disintossicare dall'alcol con un ennesimo ciclo riabilitativo.

Dichiarando in un post su FB: "Ho completato il trattamento per l'alcolismo, qualcosa che ho già fatto in passato e con cui continuo a confrontarmi. Voglio vivere la mia vita in pieno ed essere il miglior padre possibile. Voglio che i miei figli sappiano che non c'è alcuna vergogna nel cercare aiuto quando ne hai bisogno e nel diventare fonte di ispirazione per chiunque abbia bisogno ma è troppo spaventato per fare il primo passo. Sono fortunato ad avere l'amore della mia famiglia e dei miei amici, inclusa la madre dei miei figli, Jennifer che mi ha supportato e si è presa cura dei nostri ragazzi quando io ho fatto quello che dovevo fare. Questo è stato il primo di tanti passi verso una guarigione".



Affleck ha recentemente lasciato la regia di The Batman ed è stato successivamente rimpiazzato da Matt Reeves. L'attore continuerà comunque a interpretare l'uomo pipistrello: lo ritroveremo nelle sale dal 23 novembre con Justice League.