Niki Caro

Niki Caro ha diretto La ragazza delle balene, North Country che regalò la candidatura all'Oscar a Charlize Theron e Frances McDormand, e il recente McFarland, USA con Kevin Costner. Caro diventa così la seconda regista a entrare nella "scuderia" Disney con un progetto ad alto budget dopo che Ava DuVernay ha accettato di realizzare A Wrinkle in Time, le cui riprese sono appena iniziate e che arriverà in sala il 6 aprile 2018.

Uscito nel 1998, Mulan racconta di un'antica leggenda cinese in cui una principessa guerriera si finge uomo per prendere il posto dell'anziano padre nell'esercito. L'ufficialità di Mulan a questo punto dovrebbe impedire alla Caro di dirigere però Captain Marvel per la Marvel Studios, produzione che vede Brie Larson come protagonista