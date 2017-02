News

O11CE – UNDICI CAMPIONI è la prima serie TV Disney live action interamente dedicata al calcio che seguirà le avvincenti sfide della squadra dei “Falchi Dorati”. Protagonista è Gabo Moreti, un ragazzo di 16 anni appassionato di calcio che vive con sua nonna in una piccola città. Il suo talento per il pallone non passa inosservato e Francisco, allenatore nella prestigiosa accademia sportiva IAD, decide di offrirgli una borsa di studio e un posto nei “Falchi Dorati”, la squadra ufficiale della scuola. Gabo, per realizzare il suo sogno di diventare un calciatore professionista, vivrà emozionanti avventure che lo porteranno anche a scoprire alcuni segreti sulla sua famiglia… O11CE – UNDICI CAMPIONI attende i fan del calcio e non solo da marzo su Disney XD (canale disponibile solo su SKY)!