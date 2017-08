News

Infinity annuncia l’arrivo il 1° settembre, sulla piattaforma, del documentario "Diana, nostra madre: la sua vita e l'eredità", che celebra la vita e l'opera di Diana, Principessa del Galles, nel ventesimo anno dalla sua tragica morte. Si tratta di un documentario senza precedenti, costruito intorno a interviste con HRH Il duca di Cambridge e HRH Principe Harry, nelle quali entrambi parlano apertamente della madre e rendono omaggio ai molti modi in cui la sua influenza ha forgiato le loro vite.

Le Loro Altezze Reali offriranno anche le proprie prospettive sul prezioso contributo unico della Principessa alla vita pubblica, incluse le sue opere umanitarie. Mine terrestri, lutti infantili, HIV e AIDS sono state tra le tematiche a lei a cuore nel corso della sua vita. Il film, che sarà disponibile su Infinity dal primo settembre, includerà anche i contributi individuali di molte figure chiave della vita della Principessa e di nuovi materiali d'archivio. Attraverso le riflessioni personali e intime dei suoi due figli, dei suoi amici e della famiglia, molti dei quali non hanno mai parlato prima, il documentario offrirà nuove e rivelative intuizioni alla principessa Diana, figura iconica che ha toccato la vita di milioni di persone. Il documentario è realizzato da Oxford Films, produttori della "Our Queen at 90" di ITV; il produttore esecutivo del film di Oxford Films è Nick Kent e il produttore/regista è Ashley Gething. Nick Kent ha affermato: "Questo film mostrerà la principessa Diana in un modo che non è mai stato visto prima, attraverso le due persone che la conoscevano meglio".