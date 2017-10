News

Pikachu si improvvisa Sherlock Holmes e aiuta il teenager Tim Goodman a risolvere una serie di casi misteriosi. È la trama di Detective Pikachu, che dopo il successo come videogame approderà sul grande schermo con un'avventura live action. I diritti erano stati acquistati da Legendary Pictures a luglio 2016, ma le riprese del film avranno inizio a Londra nel 2018. Dietro la macchina da presa troviamo Rob Letterman (lo stesso dell'adattamento cinematografico di Piccoli brividi), mentre la sceneggiatura è stata scritta da Nicole Perlman, nota per essere l'autrice di Guardiani della Galassia. Non c'è ancora una data di uscita ufficiale.