Serie TV

Demi Moore

Empire racconta il mondo della musica rap attraverso le vicende della famiglia Lyon e della sua etichetta discografica. Variety spiega che l'attrice di Ghost interpreterà un'infermiera dal misterioso passato che svilupperà un legame con la famiglia Lyon. La Moore farà la sua comparsa nella serie alla fine della terza stagione per diventare poi una presenza importante durante la quarta stagione annunciata ad inizio anno. L'attrice ritorna così in un ruolo di primo piano in televisione molti anni dopo la sua partecipazione a General Hospital, negli anni '80.