Nonostante i due film siano prodotti da due case rivali, Ryan Reynolds si è congratulato con Gal Gadot e la regista Patty Jenkins per il successo del cinecomic Wonder Woman tramite il suo account Twitter. Nella foto twittata dall'attore americano vediamo Deadpool indossare il simbolo della principessa delle Amazzoni. Wonder Woman ha battuto Deadpool al Box Office USA, con 368.5 milioni di dollari incassati in sole cinque settimane di programmazione rispetto ai 363.1 totali di Deadpool.