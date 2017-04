Trovato il volto del personaggio Cable in Deadpool 2, sarà quello di Josh Brolin .

David Leitch (Atomica bionda) il regista , lo ha scelto tra i nomi che facevano parte di una short list, in cui erano inseriti anche i nomi di David Harbour (lo sceriffo Hopper di Stranger Things), Pierce Brosnan e Russell Crowe. Il suo nome è stato annunciato dalla 20th Century Fox, e la scelta appare anche abbastanza ovvia visto che l’attore ha firmato con la Fox un contratto che dura fino al 2020.

Cable, il figlio di Ciclope e di Madelyne Pryor (clone di Jean Grey), è senza dubbio la new entry più attesa di Deadpool 2. Nell’Universo Marvel, il gigantesco mutante fa sovente coppia con Wade Wilson e i fan non vedono l’ora di scoprire come sarà nel film diretto da David Leitch e in che modo interagirà con il “Mercenario Chiacchierone”

Josh Brolin sarà dunque il mutante dalle capacità telepatiche e telecinetiche: i suoi poteri, che sono limitati (per combattere l’infezione anti-virus), gli permettono di deviare la stessa Terra dalla sua orbita. La sua forza grazie alla quale riesce a sollevare anche 5 tonnellate, e la sua resistenza lo rendono uno dei più potenti di tutto l’universo Marvel.

Quindi per ora il casting sta procedendo a gonfie vele e Josh Brolin quindi entra nel cast dove si troviano già Ryan Reynolds, di nuovo nei panni di Deadpool e Zazie Beetz che sarà invece Domino.